В киевском супермаркете покупателя ранили ножом
Об этом
Выяснилось, что между двумя посетителями, которые стояли в очереди в кассу, возник конфликт - один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в живот.
Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь.
Пострадавшего медики отправили в больницу.
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Злоумышленника задержали.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве возле центрального вокзала никто не убирает кучи мусора
Коммунальные службы, видимо, их долго не замечали.
По словам киевлян, на переходе к скоростному трамваю целые "горы" мусора, которые никто не убирает уже очень давно.
Почему "свалку" в центре столицы долго не убирали - неизвестно.
После распространения информации в сети, мусор коммунальщики все же удосужились вынести.
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