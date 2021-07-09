В киевском супермаркете покупателя ранили ножом

Об этом сообщили в полиции Киева.

Выяснилось, что между двумя посетителями, которые стояли в очереди в кассу, возник конфликт - один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в живот.

Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь.

Пострадавшего медики отправили в больницу.

Злоумышленника задержали.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве возле центрального вокзала никто не убирает кучи мусора

Коммунальные службы, видимо, их долго не замечали.

По словам киевлян, на переходе к скоростному трамваю целые "горы" мусора, которые никто не убирает уже очень давно.

Почему "свалку" в центре столицы долго не убирали - неизвестно.

После распространения информации в сети, мусор коммунальщики все же удосужились вынести.