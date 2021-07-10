До зимового сезону ціни на популярному серед українців курорті можуть піднятися на 20-30%

Про це пише turprofi.com.ua.

Через різке зростання російських туристів до Єгипту, який пов'язаний зі скасуванням Указу президента РФ про заборону чартерних польотів до Єгипту і рекомендації не продавати тури в цьому напрямку.

Гендиректор турфірми "Феєрія" Ігор Захаренко вважає, що збільшення цін може вийти навіть плюсом, так як покращиться сервіс - раніше через дешеві путівки готелям доводилося економити.

У той же час співзасновниця TPG Олена Бойко вважає, з Єгиптом може бути також, як і з Туреччиною, коли спочатку ціни різко зросли, а потім стали знижуватися.

До слова, на єгипетському курорті Шарм Ель Шейх стався нещасний випадок з українською туристкою

Так, на відпочинку в Єгипті травмувалася Українська туристка. Вона каталася на водному парашуті і при падінні врізалася головою об катер і отримала важкі травми.

Під час польоту канат відірвався і українку понесло в море. Працівники на катері не були готові до такого ходу подій і, не знаючи, що робити, просто перегородили катером політ жінки.

"Єгиптянам не спало на думку нічого кращого, ніж просто перегородити катером політ жінки, і вона на всій швидкості влетіла головою в борт", – йдеться в повідомленні.

Туристка отримала дуже серйозні травми в результаті падіння: їй наклали 15 швів, розірвано вухо, тріщини в хребцях, струс мозку.

Нагадаємо, що відпочинок з батьком обернувся трагедією для 5-річного одесита.

Як повідомляла Politeka, українська модель випала з балкона в Туреччині після сварки з бойфрендом.

Також Politeka писала, про трагедію на курорті, помер відомий український волонтер.