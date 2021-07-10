К зимнему сезону цены на популярном среди украинцев курорте могут подняться на 20-30%

Об этом пишет turprofi.com.ua.

Из-за резкого роста российских туристов в Египет, который связан с отменой указа президента РФ о запрете чартерных полетов в Египет и рекомендации не продавать туры в этом направлении.

Гендиректор турфирмы "Феерия" Игорь Захаренко считает, что увеличение цен может выйти даже плюсом, так как улучшится сервис - раньше из-за дешевых путевок отелям приходилось экономить.

В то же время соучредительница TPG Елена Бойко считает, с Египтом может быть также, как и с Турцией, когда сначала цены резко выросли, а потом стали понижаться.

К слову, на египетском курорте Шарм Эль Шейх произошел несчастный случай с украинской туристкой

Так, на отдыхе в Египте травмировалась украинская туристка. Она каталась на водном парашюте и при падении врезалась головой о катер и получила тяжелые травмы.

Во время полета канат оторвался и украинку понесло в море. Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины.

"Египтянам не пришло в голову ничего лучше, чем просто перегородить катером полет женщины, и она на всей скорости влетела головой в борт", – говорится в сообщении.

Туристка получила очень серьезные травмы в результате падения: ей наложили 15 швов, разорвано ухо, трещины в позвонках, сотрясение мозга.

Напомним, что отдых с отцом обернулся трагедией для 5-летнего одессита.

Как сообщала Politeka, украинская модель выпала с балкона в Турции после ссоры с бойфрендом.

Также Politeka писала, про трагедию на курорте, умер известный украинский волонтер.