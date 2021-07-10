Пасажир трамвая жорстоко помстився автохаму в Києві
Про це передає "Київ Оперативний".
Молодий чоловік підбіг до автомобіля Honda, який повільно проїжджав повз трамвай, і зірвав дзеркало з правого боку машини.
Після хлопець зник за трамваєм з відкритими дверима.
За словами автора відео, таким чином пасажир "помстився" водієві Honda, який нібито перекрив шлях перед громадським транспортом, і той не міг їхати.
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"Ну, ось один з пасажирів і не стримав своє невдоволення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у центрі Києві авто збило жінку на тротуарі
Аварія сталася на вул. Залотоусовской в Печерському районі.
Киян обурила реакція поліції на ДТП.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, за словами потерпілої, від правоохоронців вона почула: "а чого ви перед машиною стояли на тротуарі".
Постраждала намагалася стрибати на капот, щоб зупинити кривдника за кермом.
Відео можна побачити тут.
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