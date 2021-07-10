Пасажир трамвая жорстоко помстився автохаму в Києві

Про це передає "Київ Оперативний".

Молодий чоловік підбіг до автомобіля Honda, який повільно проїжджав повз трамвай, і зірвав дзеркало з правого боку машини.

Після хлопець зник за трамваєм з відкритими дверима.

За словами автора відео, таким чином пасажир "помстився" водієві Honda, який нібито перекрив шлях перед громадським транспортом, і той не міг їхати.

"Ну, ось один з пасажирів і не стримав своє невдоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у центрі Києві авто збило жінку на тротуарі

Аварія сталася на вул. Залотоусовской в Печерському районі.

Киян обурила реакція поліції на ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, за словами потерпілої, від правоохоронців вона почула: "а чого ви перед машиною стояли на тротуарі".

Постраждала намагалася стрибати на капот, щоб зупинити кривдника за кермом.



Відео можна побачити тут.