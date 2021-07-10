Пассажир трамвая жестоко отомстил автохаму в Киеве
Об этом передает "Киев Оперативный".
Молодой человек подбежал к автомобилю Honda, который медленно проезжал мимо трамвая, и сорвал зеркало с правой стороны машины.
После парень скрылся за трамваем с открытыми дверями.
По словам автора видео, таким образом пассажир "отомстил" водителю Honda, который якобы перекрыл путь перед общественным транспортом, и тот не мог ехать.
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"Ну, вот один из пассажиров и не сдержал свое недовольство", - говорится в сообщении.
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Видео можно увидеть здесь.
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