Пассажир трамвая жестоко отомстил автохаму в Киеве

Об этом передает "Киев Оперативный".

Молодой человек подбежал к автомобилю Honda, который медленно проезжал мимо трамвая, и сорвал зеркало с правой стороны машины.

После парень скрылся за трамваем с открытыми дверями.

По словам автора видео, таким образом пассажир "отомстил" водителю Honda, который якобы перекрыл путь перед общественным транспортом, и тот не мог ехать.

"Ну, вот один из пассажиров и не сдержал свое недовольство", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киеве авто сбило женщину на тротуаре

Авария прозошла на ул. Залотоусовской в Печерском районе.

Киевлян возмутила реакция полиции на ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua, по словам потерпевшей, от правоохранителей она услышала: "а чего вы перед машиной стояли на тротуаре".

Пострадавшая пыталась прыгать на капот, чтобы остановить обидчика за рулем.



Видео можно увидеть здесь.