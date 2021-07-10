Українці назвали причину по якій не поїдуть у відпустку цього літа

Gradus провів соціальне опитування, 1000 респондентів дали відповідь протягом трьох годин (з 12 до 15), 8 липня 2021 року.

Інформацію зібрали за допомогою опитувань на смартфоні.

В основному учасники виступили чоловіки і жінки у віці від 18 до 60 років, які проживають в містах з населенням вище 50 тисяч чоловік.

Всього 51,5% українців збираються відпочити влітку. В основному такий варіант обрали саме представники молоді. Але 52,3% з числа жителів нашої країни, хто не зможе відпочити, вибрали головною причиною фінансові труднощі. А ось ті хто збирається у відпустку, готовий витратити не більше десяти тисяч.

Поміж причин в опитуванні виділили ще такі-планування робочих вихідних на осінь, необхідність вчитися або працювати, боязнь втратити роботу, строгість на робочому місці, страх через пандемію коронавірусу.

До слова, до зимового сезону ціни на популярному серед українців курорті можуть піднятися на 20-30%

Через різке зростання російських туристів до Єгипту, який пов'язаний зі скасуванням Указу президента РФ про заборону чартерних польотів до Єгипту і рекомендації не продавати тури в цьому напрямку.

Гендиректор турфірми" Феєрія " Ігор Захаренко вважає, що збільшення цін може вийти навіть плюсом, так як покращиться сервіс - раніше через дешеві путівки готелям доводилося економити.

У той же час співзасновниця TPG Олена Бойко вважає, з Єгиптом може бути також, як і з Туреччиною, коли спочатку ціни різко зросли, а потім стали знижуватися.

Нагадаємо, що втдих з батьком обернувся трагедією для 5-річного одесита.

Як повідомляла Politeka, уКраїна модель випала з балкона в Туреччині після сварки з бойфрендом.

Також Politeka писала, про трагедію на курорті, помер відомий український волонтер.