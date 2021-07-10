Украинцы назвали причину по которой не поедут в отпуск этим летом
Информацию собрали с помощью опросов на смартфоне.
В основном участники выступили мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые проживают в городах с населением выше 50 тысяч человек.
Всего 51,5% украинцев собираются отдохнуть летом. В основном такой вариант выбрали именно представители молодежи. Но 52,3% из числа жителей нашей страны, кто не сможет отдохнуть, выбрали главной причиной финансовые трудности. А вот те кто собирается в отпуск, готов потратить не больше десяти тысяч.
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Среди причин в опросе выделили еще такие - планирование рабочих выходных на осень, необходимость учиться или работать, боязнь потерять работу, строгость на рабочем месте, страх из-за пандемии коронавируса.
К слову, к зимнему сезону цены на популярном среди украинцев курорте могут подняться на 20-30%
Из-за резкого роста российских туристов в Египет, который связан с отменой указа президента РФ о запрете чартерных полетов в Египет и рекомендации не продавать туры в этом направлении.
Гендиректор турфирмы "Феерия" Игорь Захаренко считает, что увеличение цен может выйти даже плюсом, так как улучшится сервис - раньше из-за дешевых путевок отелям приходилось экономить.
В то же время соучредительница TPG Елена Бойко считает, с Египтом может быть также, как и с Турцией, когда сначала цены резко выросли, а потом стали понижаться.
Напомним, что отдых с отцом обернулся трагедией для 5-летнего одессита.
Как сообщала Politeka, украинская модель выпала с балкона в Турции после ссоры с бойфрендом.
Также Politeka писала, про трагедию на курорте, умер известный украинский волонтер.