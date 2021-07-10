Обірвалося життя відомого англійського футболіста
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили в офіційному Twitter національної команди.
На 69 - році пішов з життя Пол Марінер.
У складі "трьох левів" він виступав у період з 1977 по 1985 рік і став автором 13 голів у 35 матчах.
"Наші співчуття його родиною, друзями та колишніми клубами", - йдеться в повідомленні.
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На клубному рівні нападник грав за" Плімут Аргайл"," Іпсвіч Таун"," Арсенал "і"Портсмут".
Марінер також ставав володарем кубка Англії та Кубка УЄФА у складі "Іпсвіча".
По завершенні кар'єри гравця британець подався в тренерство - він був наставником команд з США і свого колишнього клубу "Плімут".
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