Його пам'ятатимуть завжди...

Обірвалося життя відомого англійського футболіста

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили в офіційному Twitter національної команди.



На 69 - році пішов з життя Пол Марінер.

У складі "трьох левів" він виступав у період з 1977 по 1985 рік і став автором 13 голів у 35 матчах.

"Наші співчуття його родиною, друзями та колишніми клубами", - йдеться в повідомленні.

На клубному рівні нападник грав за" Плімут Аргайл"," Іпсвіч Таун"," Арсенал "і"Портсмут".

Марінер також ставав володарем кубка Англії та Кубка УЄФА у складі "Іпсвіча".

По завершенні кар'єри гравця британець подався в тренерство - він був наставником команд з США і свого колишнього клубу "Плімут".

Нагадаємо, у фіналі Євро - 2020 зійдуться національні збірні Англії та Італії. Матч відбудеться 11 липня, на Уемблі.

Нагадаємо, діти зустріли футболістів після Євро-2020, зворушливі відео.

Як повідомляла Politeka, Ярмоленко обурив британців на Євро-2020 своїм вчинком.

Також Politeka писала, що Яремчук і Степаненко влаштували шалені танці після перемоги над шведами.