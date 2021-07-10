Оборвалась жизнь известного английского футболиста
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в официальном Twitter национальной команды.
На 69-году ушел из жизни Пол Маринер.
В составе "трех львов" он выступал в период с 1977 по 1985 год и стал автором 13 голов в 35 матчах.
"Наши соболезнования его семьей, друзьями и бывшими клубами", - говорится в сообщении.
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На клубном уровне нападающий играл за "Плимут Аргайл", "Ипсвич Таун", "Арсенал" и "Портсмут".
Маринер также становился обладателем кубка Англии и Кубка УЕФА в составе "Ипсвича".
По завершении карьеры игрока британец подался в тренерство - он был наставником команд из США и своего бывшего клуба "Плимут".
Напомним, в финале Евро-2020 сойдутся национальные сборные Англии и Италии. Матч состоится 11 июля, на Уэмбли.
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