Его будут помнить всегда...

Оборвалась жизнь известного английского футболиста

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в официальном Twitter национальной команды.



На 69-году ушел из жизни Пол Маринер.

В составе "трех львов" он выступал в период с 1977 по 1985 год и стал автором 13 голов в 35 матчах.

"Наши соболезнования его семьей, друзьями и бывшими клубами", - говорится в сообщении.

На клубном уровне нападающий играл за "Плимут Аргайл", "Ипсвич Таун", "Арсенал" и "Портсмут".

Маринер также становился обладателем кубка Англии и Кубка УЕФА в составе "Ипсвича".

По завершении карьеры игрока британец подался в тренерство - он был наставником команд из США и своего бывшего клуба "Плимут".

Напомним, в финале Евро-2020 сойдутся национальные сборные Англии и Италии. Матч состоится 11 июля, на Уэмбли.

Напомним, дети встретили футболистов после Евро-2020, трогательные видео.

Как сообщала Politeka, Ярмоленко возмутил британцев на Евро-2020 своим поступком.

Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.