Спека продовжить атакувати українців, але частину регіонів врятують грозові дощі
Як передає Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в неділю в Україну повернуться грозові дощі, які трохи послаблять спеку на Заході. В інших регіонах спека продовжить допікати українцям.
Згідно з прогнозом, в центральних областях температура триматиметься в межах 31-33 градусів. Дощі обійдуть стороною регіон.
У східних областях очікується температура в районі 32-34 градусів. Через відсутність дощів місцевим жителям буде досить важко витримувати спеку.
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На півдні буде дуже сприятлива температура для відпочинку. Дощів не очікується, а температура підніметься до 31-33 градусів. Рятуватися від спеки доведеться біля моря.
У західні регіони прийдуть дощі, які зможуть знизити температуру на пару градусів. Вдень на заході очікується близько 28-31 градуса. Опади прогнозуються в трьох областях - Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій.
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