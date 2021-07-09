В Украину придет настоящая жара, которая устроит украинцам настоящие испытания

Как передает Politeka.net, уже с пятницы с территории Украины полностью уйдут дожди, а солнце разойдется так сильно, что спрятаться от него будет просто невозможно. Температура стремительно поползет вверх, достигнув +33 градусов в некоторых регионах. Согласно данным Укргидрометцентра, жара задержится в Украине как минимум на ближайшую неделю. Местами жару разбавят грозовые дожди, но высокая температура будет держаться.

В пятницу в западных регионах ожидается 29-33 градусов. В Закарпатской области, традиционно, будет жарче всего. Там температура поднимется до 33 градусов.

В южных областях будет благоприятная погода для отдыха на морском побережье. Осадков не ожидается, а температура будет держаться в районе 29-31 градуса.

В Центре будет очень жарко. В Киеве ожидается 31-33 градуса без намека на дожди. Такая же жаркая погода будет в восточных регионах.

Напомним, что сильная жара быстро вытеснит дожди из Украины: где будет жарче всего.

Как сообщала Politeka, погода после гроз устроит украинцам новые проверки на прочность: насколько будет жарко.

Также Politeka писала, что погода после жары устроит украинцам новые испытания: "Температура опустится до...".