В українській столиці сталася ДТП з багатьма постраждалими
У Києві сталася моторошна аварія - на Гостомельському шосе перекинулася маршрутка з людьми.
Як повідомляє "Київ Оперативний", на місці ДТП багато швидких, вже приїхали патрульні та рятувальники.
Незважаючи на те, що на місце інциденту прибуло кілька карет швидкої допомоги, інформації про жертви і постраждалих від Нацполіції поки не надійшло.
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Автори публікації звернули увагу, що зазначена траса давно відома аварійною небезпекою, майже щотижня на дорозі відбуваються великі ДТП, включаючи і смертельні.
Відзначимо, в соцмережах люди пишуть, що маршрутку нібито підрізали прямо на дорозі.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні сумна – в середньому 7 загиблих на день. Поліція та інші профільні відомства роблять все можливе, щоб знизити кількість ДТП, але поки статистика – складне явище.
Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
Нагадаємо, що сімейну пару збили на переході, відео з місця.
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