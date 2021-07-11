В українській столиці сталася ДТП з багатьма постраждалими

У Києві сталася моторошна аварія - на Гостомельському шосе перекинулася маршрутка з людьми.

Як повідомляє "Київ Оперативний", на місці ДТП багато швидких, вже приїхали патрульні та рятувальники.

Незважаючи на те, що на місце інциденту прибуло кілька карет швидкої допомоги, інформації про жертви і постраждалих від Нацполіції поки не надійшло.



Автори публікації звернули увагу, що зазначена траса давно відома аварійною небезпекою, майже щотижня на дорозі відбуваються великі ДТП, включаючи і смертельні.