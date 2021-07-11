В украинской столице произошло ДТП с многими пострадавшими

В Киеве произошла жуткая авария - на Гостомельском шоссе перевернулась маршрутка с людьми.

Как сообщает "Киев оперативный", на месте ДТП много скорых, уже приехали патрульные и спасатели.

Несмотря на то, что на место инцидента прибыло несколько карет скорой помощи, информации о жертвах и пострадавших от Нацполиции пока не поступило.



Авторы публикации обратили внимание, что указанная трасса давно известна аварийной опасности, почти каждую неделю на дороге происходят крупные ДТП, включая и смертельные.