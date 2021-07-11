В украинской столице произошло ДТП с многими пострадавшими
В Киеве произошла жуткая авария - на Гостомельском шоссе перевернулась маршрутка с людьми.
Как сообщает "Киев оперативный", на месте ДТП много скорых, уже приехали патрульные и спасатели.
Несмотря на то, что на место инцидента прибыло несколько карет скорой помощи, информации о жертвах и пострадавших от Нацполиции пока не поступило.
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Авторы публикации обратили внимание, что указанная трасса давно известна аварийной опасности, почти каждую неделю на дороге происходят крупные ДТП, включая и смертельные.
Отметим, в соцсетях люди пишут, что маршрутку якобы подрезали прямо на дороге.
Стоит отметить, что статистика смертности в Украине печальная – в среднем 7 погибших в день. Полиция и другие профильные ведомства делают все возможное, чтобы снизить количество ДТП, но пока статистика – сложное явление.
Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
Напомним, что семейную пару сбили на переходе, видео с места.
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