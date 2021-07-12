У Лондоні на "Уемблі" відбувся фінал Євро-2020, в якому зустрічалися збірні Італії та Англії та нагородження переможця

Ігровий час завершився внічию з рахунком 1:1. У серії пенальті Італія перемогла в серії з рахунком 3:2. Це друга перемога країни на Євро в історії.

Як свідчить відео, опубліковане на офіційному Twitter-акаунті Євро-2020, емоції вболівальників у Римі після перемоги команди Роберто Манчіні у фіналі просто зашкалювали.

Після фіналу відбулася традиційна церемонія нагородження.

Першими свої нагороди отримали арбітри. Після цього гравці збірної Англії як команди, яка поступилася у фіналі. Англійські футболісти майже відразу ж знімали з себе срібні нагороди.

"Як негарно", - відреагували в мережі на таку поведінку футболістів.

Далі нагороджували гравців збірної Італії. Першим золоту отримав захисник Леонардо Спінаццолу. Він отримав травму в чвертьфіналі і може пропустити рік через пошкодження. Але його запросили на фінал. Тому під час церемонії гравець пересувався на милицях.

Нагороди отримали і тренери. А потім кубок імені Анрі Делоне вручили капітану збірної Італії Джорджо К'єлліні.

До того моменту, як італійцям вручили нагороди, майже всі англійські вболівальники покинули Стадіон "Уемблі".

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