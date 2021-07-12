В Лондоне на "Уэмбли" состоялся финал Евро-2020, в котором встречались сборные Италии и Англии и награждение победителя

Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти Италия победила в серии со счетом 3:2. Это вторая победа страны на Евро в истории.

Как свидетельствует видео, опубликованное на официальном Twitter-аккаунте Евро-2020, эмоции болельщиков в Риме после победы команды Роберто Манчини в финале просто зашкаливали.

После финала состоялась традиционная церемония награждения.

Первыми свои награды получили арбитры. После этого игроки сборной Англии как команды, которая уступила в финале. Английские футболисты почти сразу же снимали с себя серебряные награды.

"Как некрасиво", - отреагировали в Сети на такое поведение футболистов.

Дальше награждали игроков сборной Италии. Первым золотую получил защитник Леонардо Спинаццолу. Он получил травму в четвертьфинале и может пропустить год из-за повреждения. Но его пригласили на финал. Поэтому во время церемонии игрок передвигался на костылях.

Награды получили и тренеры. А затем кубок имени Анри Делоне вручили капитану сборной Италии Джорджо Кьеллини.

К тому моменту, как итальянцам вручили награды, почти все английские болельщики покинули стадион "Уэмбли".

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