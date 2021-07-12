У Києві показали "втомлений" перехід, який несе небезпеку для життя людей

У Києві в підземному переході біля станції метро "Героїв Дніпра" відвалився шматок стелі. Цей інцидент стався 12 липня, близько 06:00 ранку.

Про це повідомив "Київ Оперативний"на своїй сторінці в Facebook і показав кадри наслідків.

Коли зверху впала частина стелі, перехожих в цей час там не було і обійшлося без жертв.

"Безпечні" підземні переходи сьогодні близько 06: 00 у підземному переході на Героїв Дніпра зверху відвалився шматок стелі. На щастя, ніхто не травмувався", - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що зараз цим переходом мало користуються і зазвичай перебігають дорогу зверху, хоча це теж є вельми небезпечним для життя. Були й ті, хто писав, що в такому аварійному стані знаходиться ще кілька київських мостів.

Варто відзначити, що раніше вже повідомлялося про те, що зі стелі підземного переходу біля станції "Героїв Дніпра" падають камені. Тоді перехожим лише дивом вдалося уникнути травм.

Нагадаємо, що у переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю моста.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.