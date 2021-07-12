В Киеве показали "уставший" переход, который несет опасность для жизни людей
В Киеве в подземном переходе возле станции метро "Героев Днепра" отвалился кусок потолка. Этот инцидент произошел 12 июля, около 06:00 утра.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook и показал кадры последствий.
Когда сверху упала часть потолка, прохожих в это время там не было и обошлось без жертв.
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"Безопасные" подземные переходы Сегодня около 06:00 в подземном переходе на Героев Днепра сверху отвалился кусок потолка. К счастью, никто не травмировался", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи сети отметили, что сейчас этим переходом мало пользуются и обычно перебегают дорогу сверху, хотя это тоже является весьма опасным для жизни. Были и те, кто писал, что в таком аварийном состоянии находится еще несколько киевских мостов.
Стоит отметить, что ранее уже сообщалось о том, что с потолка подземного перехода возле станции "Героев Днепра" падают камни. Тогда прохожим лишь чудом удалось избежать травм.
Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.