На Західній Україні випав сніг

Фото опублікували туристи в мережі. Сніг випав не вперше за це літо.

Відео засніженої вершини розмістив Руслан Гродюк на своїй сторінці в соціальній мережі в Facebook.

Сніг на горі Піп Іван Чорногірський випав ще вранці 10 липня. Вершину гори вкрив невеликий шар снігу. Рятувальники попереджають, що існує небезпека підтоплення і Сходу селевих потоків.

Нагадаємо, рятувальники після сильних паводків зник чоловік

Родичі та поліція шукають 65-річного жителя села Ясіня, який міг стати жертвою стихії.

Так, у Рахівському районі за пару годин випала майже половина місячної норми опадів.

Гірські потоки перетворилися на річки, затопило близько двох сотень житлових будинків.

Крім того, повінь розмила дорогу. Рятувальники зараз відкачують воду з домоволодінь.

До слова, в результаті негоди в Україні підтопило будинки і дороги, подробиці і кадри.

Як повідомляла Politeka, спека і грозові дощі розділять Україну на частини.

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