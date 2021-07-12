На западной Украине выпал снег

Фото опубликовали туристы в сети. Снег выпал не впервые за это лето.

Видео заснеженной вершины разместил Руслан Гродюк на своей странице в социальной сети в Facebook.

Снег на горе Поп Иван Черногорский выпал еще утром 10 июля. Вершину горы укрыл небольшой слой снега. Спасатели предупреждают, что существует опасность подтопления и схода селевых потоков.

Напомним, спасатели после сильных паводков пропал мужчина

Родственники и полиция ищут 65-летнего жителя села Ясиня, который мог стать жертвой стихии.

Так, в Раховском районе за пару часов выпала почти половина месячной нормы осадков.

Горные потоки превратились в реки, затопило около двух сотен жилых домов.

Кроме того, наводнение размыло дорогу. Спасатели сейчас откачивают воду из домовладений.

К слову, в результате непогоды в Украине подтопило дома и дороги, подробности и кадры.

Как сообщала Politeka, жара и грозовые дожди разделят Украину на части.

Также Politeka писала, что в августе украинцев ждут температурные качели и дожди.