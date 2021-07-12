На западной Украине выпал снег
Фото опубликовали туристы в сети. Снег выпал не впервые за это лето.
Видео заснеженной вершины разместил Руслан Гродюк на своей странице в социальной сети в Facebook.
Снег на горе Поп Иван Черногорский выпал еще утром 10 июля. Вершину горы укрыл небольшой слой снега. Спасатели предупреждают, что существует опасность подтопления и схода селевых потоков.
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