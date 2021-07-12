Українців попереджають про погіршення погодних умов

Про це повідомляє ДСНС України на своєму Telegram-каналі.

Так, у понеділок, 12 липня опади у вигляді граду та шквали 15-20 метрів на секунду з рясними дощами очікуються на півдні, Прикарпатті та Закарпатті, а також у центральних областях України.

У ДСНС попереджають, що в цих районах буде перший рівень небезпеки - жовтий.

До слова, рятувальники після сильних паводків зник чоловік

Родичі та поліція шукають 65-річного жителя села Ясіня, який міг стати жертвою стихії.

Так, у Рахівському районі за пару годин випала майже половина місячної норми опадів.

Гірські потоки перетворилися на річки, затопило близько двох сотень житлових будинків.

Крім того, повінь розмила дорогу. Рятувальники зараз відкачують воду з домоволодінь.

Нагадаємо, в результаті негоди в Україні підтопило будинки і дороги, подробиці і кадри.

Як повідомляла Politeka, спека і грозові дощі розділять Україну на частини.

Також Politeka писала, що у серпні українців чекають температурні гойдалки і дощі.