Украинцев предупреждабт об ухудшении погодных условий

Об этом сообщает ГСЧС Украины на своем Telegram-канале.

Так, в понедельник, 12 июля осадки в виде града и шквалы 15-20 метров в секунду с обильными дождями ожидаются на юге, Прикарпатье и Закарпатье, а также в центральных областях Украины.

В ГСЧС предупреждают, что в этих районах будет первый уровень опасности - желтый.

дождь, ливень

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