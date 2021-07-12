Где ударит сильнее всего

Украинцев предупреждабт об ухудшении погодных условий

Об этом сообщает ГСЧС Украины на своем Telegram-канале.

Так, в понедельник, 12 июля осадки в виде града и шквалы 15-20 метров в секунду с обильными дождями ожидаются на юге, Прикарпатье и Закарпатье, а также в центральных областях Украины.

В ГСЧС предупреждают, что в этих районах будет первый уровень опасности - желтый.

К слову, спасатели после сильных паводков пропал мужчина

Родственники и полиция ищут 65-летнего жителя села Ясиня, который мог стать жертвой стихии.

Так, в Раховском районе за пару часов выпала почти половина месячной нормы осадков.

Горные потоки превратились в реки, затопило около двух сотен жилых домов.

Кроме того, наводнение размыло дорогу. Спасатели сейчас откачивают воду из домовладений.

Напомним, в результате непогоды в Украине подтопило дома и дороги, подробности и кадры.

Как сообщала Politeka, жара и грозовые дожди разделят Украину на части.

Также Politeka писала, что в августе украинцев ждут температурные качели и дожди.