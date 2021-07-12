Фанати серіалу "Свати" можуть зітхнути з полегшенням, те, чого вони так довго чекали, сталося

Зйомки сьомого сезону серіалу поновилися після тривалої перерви. Відповідні кадри з'явилися на фан-сторінці актриси Тетяни Кравченко, яка грає головну героїню Валентину Будько.

"Дорогі друзі! Ви не повірите! Незважаючи ні на що і всупереч усьому.... ❤ Сьомим "Сватам" бути! ❤ З чудовим Федором Добронравовим!"- сказано в пості.

Відзначається, що зйомки проходять в Грузії.

Крім Тетяни Кравченко, на фото можна побачити Федора Добронравова, який грає дружина Валентини, а також Анну Кошмал (внучка Женька).

"Прем'єра скоро", - йдеться в повідомленні.

Шанувальники серіалу просто в захваті від такої звістки.

"Ох, як ми раді! Вже скучили!!!", "Відмінна новина🔥 🔥 🔥", " це найкрутіша і добра новина», «ура!!! Як чекаємо!) Ви самі класні і чудові«, " Ураааа! Дуже раді", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, перший сезон серіалу вийшов в 2008 році.

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