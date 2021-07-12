Фанати серіалу "Свати" можуть зітхнути з полегшенням, те, чого вони так довго чекали, сталося
Зйомки сьомого сезону серіалу поновилися після тривалої перерви. Відповідні кадри з'явилися на фан-сторінці актриси Тетяни Кравченко, яка грає головну героїню Валентину Будько.
"Дорогі друзі! Ви не повірите! Незважаючи ні на що і всупереч усьому.... ❤ Сьомим "Сватам" бути! ❤ З чудовим Федором Добронравовим!"- сказано в пості.
Відзначається, що зйомки проходять в Грузії.
Орбакайте показала, копією кого росте внучка Пугачової: "Не в бабусю, і не в маму"
Екс-учасник "Холостячки" Рибак показав, як кохана обібрала його до нитки: "Орел і решка на мінімалках"
Стихія забрала життя українського лікаря: за 20 років встиг врятувати сотні дітей
Шоптенко зізналася, чому після дуету з Винником більше не вийде на паркет "Танців з зірками": "Відчуваю себе..."
Українці поскаржилися Ектору, через кого перестали дивитися "Майстер Шеф": "Самий нудний і..."
Крім Тетяни Кравченко, на фото можна побачити Федора Добронравова, який грає дружина Валентини, а також Анну Кошмал (внучка Женька).
"Прем'єра скоро", - йдеться в повідомленні.
Шанувальники серіалу просто в захваті від такої звістки.
"Ох, як ми раді! Вже скучили!!!", "Відмінна новина🔥 🔥 🔥", " це найкрутіша і добра новина», «ура!!! Як чекаємо!) Ви самі класні і чудові«, " Ураааа! Дуже раді", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, перший сезон серіалу вийшов в 2008 році.
Нагадаємо, зірка "Сватів" з чорними губами приголомшила зухвалим перевтіленням: "Ну, ти Валюха, даєш»
Як повідомляла Politeka, Валюха і Артем'єва з "Сватів" світилися від щастя, з'явившись разом: "Вас не впізнати"
Також Politeka писала, що дружина Мітяя з "Сватів" вразила зовнішністю, від "простушки" не залишилося і сліду: фото