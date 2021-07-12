Фанаты сериала «Сваты» могут вздохнуть с облегчением, то, чего они так долго ждали, произошло

Съемки седьмого сезона сериала возобновились после длительного перерыва. Соответствующие кадры появились на фан-странице актрисы Татьяны Кравченко, которая играет главную героиню Валентину Будько.

«Дорогие друзья! Вы не поверите! Несмотря ни на что и вопреки всему.... ❤ Седьмым «Сватам» быть! ❤ С замечательным Фёдором Добронравовым!» - сказано в посте.

Отмечается, что съемки проходят в Грузии.

Помимо Татьяны Кравченко, на фото можно увидеть Федора Добронравова, который играет супруга Валентины, а также Анну Кошмал (внучка Женька).

"Премьера скоро", - говорится в сообщении.

Поклонники сериала просто в восторге от такого известия.

«Ох, как мы рады! Уже соскучились!!!», «Отличная новость🔥🔥🔥», «Это самая крутая и добрая новость», «Ура!!! Как ждем!) Вы самые классные и замечательные», «Ураааа! Очень рады», - пишут в комментариях.

Напомним, первый сезон сериала вышел в 2008 году.

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