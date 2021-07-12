На Азовському морі сталася НП
Так, водій заїхав легковиком на пляж на Степанівці, потім вирішив покататися вздовж моря.
Відео опублікували очевидці в "Мелітопольграм".
На пляжі легковик застряг у воді, кілька чоловіків при цьому намагалися витягнути його з моря, але авто почало відносити далі в море.
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"Вчора в Степанівці було весело (ні)», - підписав автор публікації.
До слова, на популярному українському курорті навала маленьких "кровопивців"
"Підписники передають привіт з Кирилівки. Тут спостерігається справжня навала комарів", - йдеться в повідомленні.
Відпочиваючі розповіли, що комарі на Азовському морі цього року кусають навіть вдень.
Від навали комах страждає не тільки Кирилівка, а й Бердянськ з Арабатською стрілкою.
"Така петрушка щороку на початку і середині липня, їх просто кілограми:)два-три тижні і їх взагалі не буде", - написав один з користувачів мережі.
Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.
Як повідомляла Politeka, полчища комах захопили українські пляжі слідом за медузами і блохами.
Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінюватися.