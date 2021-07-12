На Азовському морі сталася НП

Так, водій заїхав легковиком на пляж на Степанівці, потім вирішив покататися вздовж моря.

Відео опублікували очевидці в "Мелітопольграм".

На пляжі легковик застряг у воді, кілька чоловіків при цьому намагалися витягнути його з моря, але авто почало відносити далі в море.

"Вчора в Степанівці було весело (ні)», - підписав автор публікації.

До слова, на популярному українському курорті навала маленьких "кровопивців"

"Підписники передають привіт з Кирилівки. Тут спостерігається справжня навала комарів", - йдеться в повідомленні.

Відпочиваючі розповіли, що комарі на Азовському морі цього року кусають навіть вдень.

Від навали комах страждає не тільки Кирилівка, а й Бердянськ з Арабатською стрілкою.

"Така петрушка щороку на початку і середині липня, їх просто кілограми:)два-три тижні і їх взагалі не буде", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

Як повідомляла Politeka, полчища комах захопили українські пляжі слідом за медузами і блохами.

Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінюватися.