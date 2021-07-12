Вот это да!

На азовском море произошло ЧП

Так, водитель заехал легковушкой на пляж в Степановке, затем решил прокатиться вдоль моря.

Видео опубликовали очевидцы в "Мелитопольграм".

На пляже легковушка застряла в воде, несколько мужчин при этом пытались вытащить ее из моря, но авто начало уносить дальше в море.

«Вчера в Степановке было весело (нет)», - подписал автор публикации.

К слову, на популярном украинском курорте нашествие маленьких "кровопийц"

"Подписчики передают привет из Кирилловки. Здесь наблюдается настоящее нашествие комаров", - говорится в сообщении.

Отдыхающие рассказали, что комары на Азовском море в этом году кусают даже днем.

От нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск с Арабатской стрелкой.

"Такая петрушка каждый год в начале и середине июля, их просто килограммы:)две-три недели и их вообще не будет", - написал один из пользователей сети.

Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.

Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.