У Чорнобилі побачили унікальну тварину

Фото опублікували на сторінці Чорнобильського заповідника в Facebook.

"Сьогодні оленя благородного можна зустріти практично в будь-якому місці зони відчуження. Цю тварина досить часто ловить "невсипуще око".

Ці красиві, витривалі і витончені копитні (таки благородні!) Вони здавна були на Поліссі звичним звіром. Однак до початку 20 - го століття їх майже винищили", - йдеться в повідомленні.

До слова, українка повернулася на рідну землю після аварії на ЧАЕС

Жінка живе в Чорнобилі вже 35 років. Сюди вона потрапила ще до трагедії в 1986 році, але після підривала на 4-му енергоблоці їм з чоловіком прийшло покинути рідний дім.

Евакуацію вона переживала дуже болісно-на її очі ліквідували селище Копачі, де вони жили з рідними.

Подружжя повернулося в Чорнобиль 90-х. чоловіка вона поховала чоловіка 31 рік тому і з тих пір самостійно господарює біля невеликого будиночка. Їхати з рідного міста вона не збирається, оскільки звикла до землі.

Нагадаємо, вартість обіду на Чорнобильській АЕС вразила українців:»такого не може бути".

Як повідомляла Politeka, розмову диспетчерів в страшну ніч вибуху на ЧАЕС опублікували в мережі.

Також Politeka писала, що вчені виявили нову небезпеку для людства:»другий Чорнобиль".





