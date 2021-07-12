У Чорнобилі побачили унікальну тварину
Фото опублікували на сторінці Чорнобильського заповідника в Facebook.
"Сьогодні оленя благородного можна зустріти практично в будь-якому місці зони відчуження. Цю тварина досить часто ловить "невсипуще око".
Ці красиві, витривалі і витончені копитні (таки благородні!) Вони здавна були на Поліссі звичним звіром. Однак до початку 20 - го століття їх майже винищили", - йдеться в повідомленні.
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