В Чернобыле увидели уникальное животное

Фото опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

"Сегодня оленя благородного можно встретить практически в любом месте зоны отчуждения. Это животное довольно часто ловит "неусыпное око" исследовательских фотоловушек.

Эти красивые, выносливые и изящные копытные (таки благородные!) Они издавна были на Полесье привычным зверем. Однако к началу 20-го века их почти истребили", - говорится в сообщении.

К слову, украинка вернулась на родную землю после аварии на ЧАЭС

Мария Матвеевна живет в Чернобыле уже 35 лет. Сюда она попала еще до трагедии в 1986 году, но после взрывала на 4-м энергоблоке им с мужем пришло покинуть родной дом.

Эвакуацию она переживала очень болезненно - на ее глаза ликвидировали поселок Копачи, где они жили з родными.

Супруги вернулись в Чернобыль 90-х. Мужа она похоронила мужа 31 год назад и с тех пор самостоятельно хозяйничает возле небольшого домика. Уезжать из родного города она не собирается, поскольку привыкла к земле.

Напомним, стоимость обеда на Чернобыльской АЭС поразила украинцев: «такого не может быть».

Как сообщала Politeka, разговор диспетчеров в страшную ночь взрыва на ЧАЭС опубликовали в сети.

Также Politeka писала, что ученые обнаружили новую опасность для человечества: «второй Чернобыль».