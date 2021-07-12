В Чернобыле увидели уникальное животное
Фото опубликовали на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.
"Сегодня оленя благородного можно встретить практически в любом месте зоны отчуждения. Это животное довольно часто ловит "неусыпное око" исследовательских фотоловушек.
Эти красивые, выносливые и изящные копытные (таки благородные!) Они издавна были на Полесье привычным зверем. Однако к началу 20-го века их почти истребили", - говорится в сообщении.
Дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью в стильном образе на прогулке: "Красавицей растет"
Дожди и грозы ударят по Украине с новыми силами, но жара не отступает: каким будет начало недели
Самая богатая певица Украины поразила не только голосом на международном фестивале: "Мурашки по телу"
Жизнь известного украинского журналиста трагически оборвалась во Франции: что известно
Тину Кароль в коротких шортах засняли на яхте с молодым брюнетом: "Такие большие ноги..."
К слову, украинка вернулась на родную землю после аварии на ЧАЭС
Напомним, стоимость обеда на Чернобыльской АЭС поразила украинцев: «такого не может быть».
Как сообщала Politeka, разговор диспетчеров в страшную ночь взрыва на ЧАЭС опубликовали в сети.
Также Politeka писала, что ученые обнаружили новую опасность для человечества: «второй Чернобыль».