Суборбітальний космічний політ тривав близько двох годин

Річард Бренсон перший, хто відправився в якості туриста в космос. При цьому британський мільярдер зробив це на власному космолеті Unity-22, який належить його компанії Virgin Galactic.

Запуск транслювали на Youtube-каналі компанії.

Після набору висоти (близько 15 км) космоліт скинув Unity, і апарат самостійно відправився в суборбітальний простір, піднявшись на висоту 80-90 км.

Космічний політ тривав близько двох годин, а в невагомості Бренсон і його команда були приблизно шість хвилин. Після цього корабель повернувся на місце свого зльоту - приватний космодром "Америка" в штаті Нью-Мексико.

Після приземлення Бренсон розповів про політ. Він зазначив, що жодна людина не може уявити собі види, які відкриваються на планету з навколоземного простору. Мільярдер впевнений, що тепер люди замість курортів будуть відправлятися в космос.

Найбагатша людина в світі Джефф Безос, який володіє Amazon, Blue Origin та іншими компаніями, повинен був стати першим власником космічної компанії, що вирушив у космос. Але Бренсон отримав дозвіл на політ раніше його.

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