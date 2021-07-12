Суборбитальный космический полет длился около двух часов
Ричард Брэнсон первый, кто отправился в качестве туриста в космос. При этом британский миллиардер сделал это на собственном космолете Unity-22, который принадлежит его компании Virgin Galactic.
Запуск транслировался на Youtube-канале компании.
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После набора высоты (около 15 км) космолет сбросил Unity, и аппарат самостоятельно отправился в суборбитальное пространство, поднявшись на высоту 80-90 км.
Космический полет длился около двух часов, а в невесомости Брэнсон и его команда были примерно шесть минут. После этого корабль вернулся на место своего взлета - частный космодром "Америка" в штате Нью-Мексико.
После приземления Брэнсон рассказал о полете. Он отметил, что ни один человек не может представить себе виды, которые открываются на планету с околоземного пространства. Миллиардер уверен, что теперь люди вместо курортов будут отправляться в космос.
Самый богатый человек в мире Джефф Безос, который владеет Amazon, Blue Origin и другими компаниями, должен был стать первым владельцем космической компании, отправившимся в космос. Но Брэнсон получил разрешение на полет раньше его.
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