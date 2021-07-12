На озері на очах у матері потонула дитина

За даними прес-служби Головного управління СЧС Харківської області, трагедія сталася на Петренківському озері в Харкові.

Рятуючи свого друга, потонув 17-річний підліток.

Хлопець прийшов на озеро з мамою і 14-річним другом, хлопці плавали з надувним м'ячем і опинилися на середині озера.

Молодший з них став тонути, на допомогу підліткам попрямували чергові рятувальники.

В цей час старший підліток спробував допомогти другу, зісковзнув з м'яча, але не втримався і зник під водою.

Рятувальники встигли витягнути на берег 14-річного підлітка, тіло хлопця водолази виявили наступного ранку.

Обставини трагічного випадку встановлюються.

Нагадаємо, під Харковом медики врятували чоловіка, який плавав в озері спиною вгору

Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інцидент стався вдень у Дергачівському районі 7 липня.

Чоловік розповів диспетчеру "швидкої", що помітив свого друга, що плаває в озері вгору спиною. Бригада екстреної медичної допомоги №904 оперативно приїхала на місце виклику.

Медики врятували життя чоловікові - вони провели реанімацію і врятували життя 43-річного чоловіка.

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

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