На озері на очах у матері потонула дитина
За даними прес-служби Головного управління СЧС Харківської області, трагедія сталася на Петренківському озері в Харкові.
Рятуючи свого друга, потонув 17-річний підліток.
Хлопець прийшов на озеро з мамою і 14-річним другом, хлопці плавали з надувним м'ячем і опинилися на середині озера.
Молодший з них став тонути, на допомогу підліткам попрямували чергові рятувальники.
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В цей час старший підліток спробував допомогти другу, зісковзнув з м'яча, але не втримався і зник під водою.
Рятувальники встигли витягнути на берег 14-річного підлітка, тіло хлопця водолази виявили наступного ранку.
Обставини трагічного випадку встановлюються.
Нагадаємо, під Харковом медики врятували чоловіка, який плавав в озері спиною вгору
Про це повідомили на Facebook-сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Інцидент стався вдень у Дергачівському районі 7 липня.
Чоловік розповів диспетчеру "швидкої", що помітив свого друга, що плаває в озері вгору спиною. Бригада екстреної медичної допомоги №904 оперативно приїхала на місце виклику.
Медики врятували життя чоловікові - вони провели реанімацію і врятували життя 43-річного чоловіка.
Постраждалого госпіталізували до лікарні.
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