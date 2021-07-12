На озере на глазах у матери утонул ребенок
По данным пресс-службы Главного управления СЧС Харьковской области, трагедия произошла на Петренковском озере в Харькове.
Спасая своего друга, утонул 17-летний подросток.
Парень пришел на озеро с мамой и 14-летним другом, парни плавали с надувным мячом и оказались на середине озера.
Младший из них стал тонуть, на помощь подросткам направились дежурные спасатели.
Дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью в стильном образе на прогулке: "Красавицей растет"
Дожди и грозы ударят по Украине с новыми силами, но жара не отступает: каким будет начало недели
Погода разбушевалась в Украине в середине лета, кадры опасной стихии: снег, потопы и не только
Юная дочь Ольги Фреймут, решившая уехать из Украины, поразила заявлением: "В первую очередь..."
Шоптенко призналась, почему после дуэта с Винником больше не выйдет на паркет "Танців з зірками": "Чувствую себя..."
В это время старший подросток попытался помочь другу, соскользнувшему с мяча, но не удержался и скрылся под водой.
Спасатели успели вытащить на берег 14-летнего подростка, тело парня водолазы обнаружили на следующее утро.
Обстоятельства трагического случая устанавливаются.
Напомним, под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх
Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.
Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.
Медики спасли жизнь мужчине - они провели реанимацию и спасли жизнь 43-летнего мужчины.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
К слову, 25 человек загремели в больницу: в Харькове произошло массовое отравление
Как сообщала Politeka ранее почти полсотни подхватили инфекцию: массовое отравление произошло в Харькове
Кроме того Politeka писала, о том, что 9-летний мальчик сильно отравился в Днепре: "Отец собирал грибы"