На озере на глазах у матери утонул ребенок

По данным пресс-службы Главного управления СЧС Харьковской области, трагедия произошла на Петренковском озере в Харькове.

Спасая своего друга, утонул 17-летний подросток.

Парень пришел на озеро с мамой и 14-летним другом, парни плавали с надувным мячом и оказались на середине озера.

Младший из них стал тонуть, на помощь подросткам направились дежурные спасатели.

В это время старший подросток попытался помочь другу, соскользнувшему с мяча, но не удержался и скрылся под водой.

Спасатели успели вытащить на берег 14-летнего подростка, тело парня водолазы обнаружили на следующее утро.

Обстоятельства трагического случая устанавливаются.

Напомним, под Харьковом медики спасли мужчину, который плавал в озере спиной вверх

Об этом сообщили на Facebook-странице Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел днем в Дергачевском районе 7 июля.

Мужчина рассказал диспетчеру "скорой", что заметил своего друга, плавающим в озере вверх спиной. Бригада экстренной медпомощи №904 оперативно приехала на место вызова.

Медики спасли жизнь мужчине - они провели реанимацию и спасли жизнь 43-летнего мужчины.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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