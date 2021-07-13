Укрзалізниця опинилася в центрі скандалу

У Запоріжжі жінку з двома маленькими дітьми фактично вигнали з платного залу підвищеного комфорту серед ночі, повідомив Telegram-канал "Чорний список".

За словами жінки, вона з двома дітьми їхала транзитом через Запоріжжя і їй довелося чекати свій поїзд, який повинен був відправитися о 03:55.

Мама вирішила чекати поїзд з дітьми в платному залі, малюки швидко заснули.

Адміністратор залу підійшла до пасажирки і з криком: "буди дітей!"і заявила, що в цьому залі дітям спати не можна.

Робітнки пояснили пасажирці, що зал призначений для відпочинку, а не для сну.

Відео можна побачити тут.

Нагадаємо, пасажири Одеського поїзда зіткнулися з новою неприємністю у вагоні

Так, в поїзді "Укрзалізниці" сполученням Одеса-Маріуполь випало вікно в коридорі купейного вагона.

"Хочете трохи кошмару? Поїзд Одеса-Маріуполь, вагон купе Випало вікно, Карл!!! Укрзалізниця-Ukrzaliznytsia ви в своєму розумі? Це безпека пасажирів!!!» ,- написала обурена жінка.

Інші користувачі соцмереж назвали побачене "інноваційною системою кондиціонування", адже як відомо в поїздах влітку завжди душно і жарко.

Нагадаємо, що трагедія на ж/д призвела до збою поїздів, фото: "машиніст намагався загальмувати, але..."

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