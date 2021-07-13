Укрзализныця оказалась в центре скандала
В Запорожье женщину с двумя маленькими детьми фактически выгнали из платного зала повышенного комфорта среди ночи, сообщил Telegram-канал "Черный список".
По словам женщины, она с двумя детьми ехала транзитом через Запорожье и ей пришлось ожидать свой поезд, который должен был отправиться в 03:55.
Мама решила ждать поезд с детьми в платном зале, малыши быстро уснули.
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Администратор зала подошла к пассажирке и с криком: "буди детей!" и заявила, что в этом зале детям спать нельзя.
Работники объяснили пассажирке, что зал предназначен для отдыха, а не для сна.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, пассажиры одесского поезда столкнулись с новой неприятностью в вагоне
Так, в поезде «Укрзализныци» сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно в коридоре купейного вагона.
«Хотите немного кошмара?
Поезд Одесса - Мариуполь , вагон купе
Выпало окно, Карл!!!
Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia вы в своём уме? Это безопасность пассажиров!!!», - написала возмущенная женщина.
Другие пользователи соцсетей назвали увиденное "инновационной системой кондиционирования", ведь как известно в поездах летом всегда душно и жарко.
Напомним, что трагедия на ж/д привела к сбою поездов, фото: "Машинист пытался затормозить, но..."
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