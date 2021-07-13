Укрзализныця оказалась в центре скандала

В Запорожье женщину с двумя маленькими детьми фактически выгнали из платного зала повышенного комфорта среди ночи, сообщил Telegram-канал "Черный список".

По словам женщины, она с двумя детьми ехала транзитом через Запорожье и ей пришлось ожидать свой поезд, который должен был отправиться в 03:55.

Мама решила ждать поезд с детьми в платном зале, малыши быстро уснули.

Администратор зала подошла к пассажирке и с криком: "буди детей!" и заявила, что в этом зале детям спать нельзя.

Работники объяснили пассажирке, что зал предназначен для отдыха, а не для сна.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, пассажиры одесского поезда столкнулись с новой неприятностью в вагоне

Так, в поезде «Укрзализныци» сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно в коридоре купейного вагона.

«Хотите немного кошмара?

Поезд Одесса - Мариуполь , вагон купе

Выпало окно, Карл!!!

Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia вы в своём уме? Это безопасность пассажиров!!!», - написала возмущенная женщина.

Другие пользователи соцсетей назвали увиденное "инновационной системой кондиционирования", ведь как известно в поездах летом всегда душно и жарко.

Напомним, что трагедия на ж/д привела к сбою поездов, фото: "Машинист пытался затормозить, но..."

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