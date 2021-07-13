Житомир накрили зливи і ураганний вітер

Негода наробила лиха в місті: злива затопила вулиці, а ураган повалив дерева на автомобілі і зривав дахи.

Як повідомили у прес-службі міської ради Житомира, від стихії постраждала одна людина, на чоловіка впало дерево.

Постраждалого госпіталізували до лікарні з численними забоями. Комунальні служби почали усувати наслідки ураганного вітру, їм допомагають співробітники Служби з надзвичайних ситуацій. У районах, де дерева пошкодили лінії електропередач, працюють в першу чергу.

Буря налетіла на місто близько 18: 30: літня спека майже раптово змінилася шквальним вітром і грозою.

Як повідомляється, злива вже традиційно затопила вулиці міста, а особливо - проблемні перехрестя, наприклад, на Грушевського-Покровській. У деяких мікрорайонах міста можна було спостерігати рясний град.

Місцеві жителі в соцмережах повідомляють про зірваний дах з котельні на Вольовій, який "приземлилася" на сусідню будівлю СТО, і "літаючі" будматеріали з Новобудови на Домбровського.

На Богунії вітер вирвав дерево з корінням, воно впало на автомобіль ВАЗ, а в приватному секторі на Корольова сухе дерево, яке впало, повалило паркан і перекрило частину дороги.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.