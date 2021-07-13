Житомир накрыли ливни и ураганный ветер
Непогода наделала бед в городе: ливень затопил улицы, а ураган повалил деревья на автомобили и срывал крыши.
Как сообщили в пресс-службе городского совета Житомира, от стихии пострадал один человек, на мужчину упало дерево.
Пострадавшего госпитализировали в больницу с многочисленными ушибами. Коммунальные службы начали устранять последствия ураганного ветра, им помогают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. В районах, где деревья повредили линии электропередач, работают в первую очередь.
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Буря налетела на город около 18:30: летняя жара почти внезапно сменилась шквальным ветром и грозой.
Как сообщается, ливень уже традиционно затопил улицы города, а особенно - проблемные перекрестки, например, на Грушевского-Покровской. В некоторых микрорайонах города можно было наблюдать обильный град.
Местные жители в соцсетях сообщают о сорванной крыше с котельной на Полевой, которая "приземлилась" на соседнее здание СТО, и "летающие" стройматериалы из новостройки на Домбровского.
На Богунии ветер вырвал дерево с корнями, оно рухнуло на автомобиль ВАЗ, а в частном секторе на Королева сухое дерево, которое упало, повалило забор и перекрыло часть дороги.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.