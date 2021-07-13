Дві дівчини зірвалися під час катання на гойдалках, встановлених над обривом
Про це передає Telegram-канал Baza.
Так, в Дагестані (РФ) дівчата-туристки не були пристебнуті ременями безпеки.
З невідомої причини під час катання вони не втрималися і впали з гойдалки. На щастя, вони відбулися незначними травмами.
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Після інциденту до місця події приїхали поліцейські. Важливо відзначити, що глибина Сулакського каньйону досягає 1920 метрів.
До слова, вибух газу прогримів у російському курортному місті Геленджик
За попередньою інформацією, в внаслідок НП загинула одна людина, ще двоє постраждали.
Вибух стався в готелі "Азалія". На опублікованих кадрах з місця подій видно, що в будівлі вже працюють рятувальники.
Біля готелю також знаходяться поліцейський і працівники "швидкої".
Пізніше з'явилася інформація про чотирьох постраждалих, один загинув, ще один знаходиться під завалами.
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