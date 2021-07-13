Две девушки сорвались во время катания на качелях, установленных над обрывом

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Так, в Дагестане (РФ) девушки-туристки не были пристегнуты ремнями безопасности.

По неизвестной причине во время катания они не удержались и упали с качели. К счастью, они отделались незначительными травмами.

После инцидента к месту происшествия приехали полицейские.

Важно отметить, что глубина Сулакского каньона достигает 1920 метров.

К слову, взрыв газа прогремел в российском курортном городе Геленджик

По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек, ещё двое пострадали.

Взрыв произошёл в гостинице "Азалия". На опубликованных кадрах с места событий видно, что в здании уже работают спасатели.

Возле гостиницы также находятся полицейский и работники "скорой".

Позже появилась информация о четырех пострадавших, один погиб, еще один находится под завалами.