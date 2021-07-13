Две девушки сорвались во время катания на качелях, установленных над обрывом
Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Так, в Дагестане (РФ) девушки-туристки не были пристегнуты ремнями безопасности.
По неизвестной причине во время катания они не удержались и упали с качели. К счастью, они отделались незначительными травмами.
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После инцидента к месту происшествия приехали полицейские.
Важно отметить, что глубина Сулакского каньона достигает 1920 метров.
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По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек, ещё двое пострадали.
Взрыв произошёл в гостинице "Азалия". На опубликованных кадрах с места событий видно, что в здании уже работают спасатели.
Возле гостиницы также находятся полицейский и работники "скорой".
Позже появилась информация о четырех пострадавших, один погиб, еще один находится под завалами.
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