На Полтавщині сталося масове отруєння працівників

Про це передають у прес-службі ДСНС.

У Глобино Полтавської області 13 липня на місцевому м'ясокомбінаті невідомою речовиною отруїлися 16 осіб, з яких 14 госпіталізовані.

"Попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, в результаті чого 14 працівників госпіталізовані в лікарню (1 людина у важкому стані і 13 в стані середнього ступеня тяжкості ), 2 людини від госпіталізації відмовилися ", - йдеться в повідомленні.

Причина отруєння встановлюється. Підприємство працює в штатному режимі.

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