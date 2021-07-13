На Полтавщині сталося масове отруєння працівників
Про це передають у прес-службі ДСНС.
У Глобино Полтавської області 13 липня на місцевому м'ясокомбінаті невідомою речовиною отруїлися 16 осіб, з яких 14 госпіталізовані.
"Попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, в результаті чого 14 працівників госпіталізовані в лікарню (1 людина у важкому стані і 13 в стані середнього ступеня тяжкості ), 2 людини від госпіталізації відмовилися ", - йдеться в повідомленні.
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Причина отруєння встановлюється. Підприємство працює в штатному режимі.
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