На Полтавщине произошло массовое отравление работников

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В Глобино Полтавской области 13 июля на местном мясокомбинате неизвестным веществом отравились 16 человек, из которых 14 госпитализированы.

"Предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести ), 2 человека от госпитализации отказались ", - говорится в сообщении.

Причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме.

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Специалисты выявили болезнетворные микроорганизмы в готовой еде в данных детских учреждениях.

Кроме того, загрязнение микроорганизмами посуды обнаружили в городской больнице № 1 (Еврейской больнице).

Отмечается, что одесскую мэрию и Госпродпотребслужбу уже поставили в известность.

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