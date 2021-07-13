На Полтавщине произошло массовое отравление работников
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В Глобино Полтавской области 13 июля на местном мясокомбинате неизвестным веществом отравились 16 человек, из которых 14 госпитализированы.
"Предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести ), 2 человека от госпитализации отказались ", - говорится в сообщении.
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Причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме.
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