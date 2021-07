Тіло музиканта знайшли в його квартирі в американському Нешвіллі

Гітарист Джефф Лабар, який прославився участю в американській рок-групі Cinderella, помер у власній квартирі. "Платиновий" хіт групи 80 "Nobody's Fool" був дуже популярний у нас.

Про смерть музиканта в соцмережі написав його син Себастьян.

"Мені тільки що подзвонили... Джефф ЛаБар, мій батько, мій герой, мій ідол, помер сьогодні. Зараз у мене немає слів. Я люблю тебе, тато!"- написав син рок-музиканта.

За даними американських ЗМІ, тіло артиста знайшли в середу, 14 липня, в його квартирі в Нешвіллі (США). До цього музикант протягом декількох днів не виходив на зв'язок, тому його колишня дружина вирішила відвідати та пошукати його. Саме тоді і виявили тіло чоловіка. На даний момент причина смерті Лабара невідома. Йому було 58 років.

Cinderella - одна з найбільших хард-рок-груп 1980-х.відома своїм глем-стилем. Найвідоміший хіт групи - Nobody's Fool і Don't Know What You Got (Till It's Gone).

Відзначимо, що у ЛаБара також був свій сольний проект, він встиг випустити одну платівку під назвою One For The Road в 2014 році.

Нагадаємо, що американська актриса кіно і ТБ і танцівниця Беверлі Джоанн Лінвілл померла в Лос-Анджелесі на 94-му році життя.

Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.

Також Politeka писала, що актриса і балерина Віолетта Прохорова померла в Італії.