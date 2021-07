Тело музыканта обнаружили в его квартире в американском Нэшвилле

Гитарист Джефф Лабар, прославившийся участием в американской рок-группе Cinderella, скончался в собственной квартире. "Платиновый" хит группы 80-х "Nobody's Fool" был очень популярен у нас.

О смерти музыканта в соцсети написал его сын Себастьян.

"Мне только что позвонили… Джефф ЛаБар, мой отец, мой герой, мой идол, скончался сегодня. Сейчас у меня нет слов. Я люблю тебя, папа!" - написал сын рок-музыканта.

По данным американских СМИ, тело артиста нашли в среду, 14 июля, в его квартире в Нэшвилле (США). До этого музыкант в течение нескольких дней не выходил на связь, поэтому его бывшая жена решила навестить и поискать его. Именно тогда и обнаружили тело мужчины. На данный момент причина смерти Лабара неизвестна. Ему было 58 лет.

Cinderella – одна из крупнейших хард-рок-групп 1980-х. Известна своим глэм-стилем. Самый известный хит группы - Nobody’s Fool и Don’t Know What You Got (Till It’s Gone).

Отметим, что у ЛаБара также был свой сольный проект, он успел выпустить одну пластинку под названием One For The Road в 2014 году.

Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.