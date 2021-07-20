В Києві сталося пограбування банку
Інцидент стався в Оболонському районі столиці.
За попередньою інформацією, жінка кинула в будівлю "коктейль Молотова" і під загрозою пістолета вимагала гроші у касирів, повідомляє Поліція Києва.
Отримавши бажане, вона намагалася сховатися, але співробітники установи виконали її вимогу і негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу і біля виходу затримала зловмисниця.
На щастя, інцидент обійшовся без постраждалих.
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Тепер за такий зухвалий напад жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.
Також ми повідомляли, що в Києві з банкомату викрали кошти, навіть не пошкодивши його. Через це пропажу грошей помітили не відразу.
Невідомим вдалося викрасти три касети з банкомату. Сума збитку становить понад 280 тис.грн. Банкомат, з якого вкрали гроші, знаходиться на вул.Свободи, 22, в будівлі дитячої поліклініки.
Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".