В Києві сталося пограбування банку

Інцидент стався в Оболонському районі столиці.

За попередньою інформацією, жінка кинула в будівлю "коктейль Молотова" і під загрозою пістолета вимагала гроші у касирів, повідомляє Поліція Києва.

Отримавши бажане, вона намагалася сховатися, але співробітники установи виконали її вимогу і негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу і біля виходу затримала зловмисниця.

На щастя, інцидент обійшовся без постраждалих.

Тепер за такий зухвалий напад жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Києві з банкомату викрали кошти, навіть не пошкодивши його. Через це пропажу грошей помітили не відразу.



Невідомим вдалося викрасти три касети з банкомату. Сума збитку становить понад 280 тис.грн. Банкомат, з якого вкрали гроші, знаходиться на вул.Свободи, 22, в будівлі дитячої поліклініки.

Нагадаємо, у Києві сталося зухвале пограбування, відомо про прикмети злочинця: "косі очі і...".