В Киеве произошло ограбления банка
Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.
По предварительной информации, женщина бросила в здание "коктейль Молотова" и под угрозой пистолета требовала деньги у кассиров, сообщает Полиция Киева.
Получив желаемое, она пыталась скрыться, но сотрудники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла по адрес и у выхода задержала злоумышленница.
К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.
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