В Киеве произошло ограбления банка

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

По предварительной информации, женщина бросила в здание "коктейль Молотова" и под угрозой пистолета требовала деньги у кассиров, сообщает Полиция Киева.

Получив желаемое, она пыталась скрыться, но сотрудники учреждения выполнили ее требование и немедленно вызвали полицию, которая за несколько минут прибыла по адрес и у выхода задержала злоумышленница.

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.

Теперь за такое дерзкое нападение женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Киеве из банкомата похитили средства, даже не повредив его. Из-за этого пропажу денег заметили не сразу.



Неизвестным удалось похитить три кассеты из банкомата. Сумма ущерба составляет более 280 тыс. грн. Банкомат, из которого украли деньги, находится на ул. Свободы, 22, в здании детской поликлиники.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".