У Харківському державному академічному театр російської драми ім. Пушкіна виникли труднощі з переходом на українську мову



Після того як з'явилася україномовна версія сайту і були надруковані нові листівки та афіші, співробітники театру зіткнулися з нестачею фінансів на переклад вистав українською мовою.

За словами Ірини Челомбітько, на це вплинула пандемія коронавірусу, через яку театр був тривалий час закритий.

"У нас дві сцени, значить, потрібно купити чотири екрани, потрібні дроти, комп'ютер, людина, яка це буде виводити на екран", - поділилася одна з керівників театру в коментарі Kharkiv Today.



Таке оновлення обійдеться в 300 тисяч гривень, але заплатити ще доведеться і за переклад творів українською мовою.

"У театру немає на це грошей", - резюмувала Челомбітько.

Допомоги вже попросили в облраді.

Нагадаємо, 16 липня в Україні остаточно набув чинності закон Про державну мову, згідно з яким, всі вистави іноземною мовою в державних і комунальних театрах повинні супроводжуватися перекладом на державну мову за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом.

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