В Харьковском государственном академическом театр русской драмы им. Пушкина возникли трудности с переходом на украинский язык



После того как появилась украиноязычная версия сайта и были напечатаны новые листовки и афиши, сотрудники театра столкнулись с нехваткой финансов на перевод спектаклей на украинский язык.

По словам Ирины Челомбитько, на это повлияла пандемия коронавируса, из-за которой театр был длительное время закрыт.

"У нас две сцены, значит, нужно купить четыре экрана, нужны провода, компьютер, человек, который это будет выводить на экран", - поделилась одна из руководителей театра в комментарии Kharkiv Today.



Такое обновление обойдется в 300 тысяч гривен, но заплатить еще придется и за перевод произведений на украинский язык.

"У театра нет на это денег", - резюмировала Челомбитько.

Помощи уже попросили в облсовете.

Напомним, 16 июля в Украине окончательно вступил в силу закон о государственном языке, согласно которому, все спектакли на иностранном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным способом.

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