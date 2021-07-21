В Харьковском государственном академическом театр русской драмы им. Пушкина возникли трудности с переходом на украинский язык
После того как появилась украиноязычная версия сайта и были напечатаны новые листовки и афиши, сотрудники театра столкнулись с нехваткой финансов на перевод спектаклей на украинский язык.
По словам Ирины Челомбитько, на это повлияла пандемия коронавируса, из-за которой театр был длительное время закрыт.
"У нас две сцены, значит, нужно купить четыре экрана, нужны провода, компьютер, человек, который это будет выводить на экран", - поделилась одна из руководителей театра в комментарии Kharkiv Today.
Такое обновление обойдется в 300 тысяч гривен, но заплатить еще придется и за перевод произведений на украинский язык.
"У театра нет на это денег", - резюмировала Челомбитько.
Кондратюк резко прошелся по Лорак, которая собралась с концертом в Украину: "Я вообще не уважаю таких людей"
Мама Дана Балана "зажгла" со священником в Италии: "А ему можно так себя вести…"
Кравец из "Квартал 95" показала, как подросли ее двойняшки: фото первого юбилея
Зима нанесет суровый удар, половину Украины засыплет снегом: прогноз синоптика на конец 2021 года
Стихия забрала жизнь украинского врача: за 20 лет успел спасти сотни детей
Помощи уже попросили в облсовете.
Напомним, 16 июля в Украине окончательно вступил в силу закон о государственном языке, согласно которому, все спектакли на иностранном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным способом.
Напомним, отказ продавщицы обернулся дракой в ботсаду Киева: "Меня избили за украинский язык".
Как сообщала Politeka, в детском лагере вспыхнул языковой скандал: "Тихо мама, тут надо на русском разговаривать"
Также Politeka писала, что Малиновский впервые заговорил на родном языке и тронул украинцев, видео: "Очень приятно слушать"