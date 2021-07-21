А вам, як зміни в серіалі?

Серіал "Свати" переклали українською мовою і показали на каналах

Українці вже оцінили переклад серіалу і бурхливо відреагували на це в численних постах на просторах інтернету. Як виявилося більшості не сподобалися такі зміни.

Як повідомляє Politeka.net, багато хто незадоволені тим, що тепер їх улюблений серіал транслюватимуть українською мовою.

Коментарі глядачів в більшості своїй виявилися вкрай негативними. Багато коментаторів зійшлися на думці, що тепер серіал "Свати" зіпсувався і його неможливо нормально дивитися.

"Всі вже звикли до голосів артистів, і зараз не передається посил цього серіалу, на жаль", "Здувся, коли стали слухати цей серіал українською", "Знаючи справжні голоси акторів, переглядала багато разів, було цікаво, а зараз лише картинка, дублювання все зіпсувало", "Хоч на китайський переклади, краще не стане. Краще б витрачали гроші на нові фільми", - писали в коментарях.

Знайшлися й ті, хто підтримує те, що "Свати" переклали українською мовою. Вони зазначали, що такий крок має надихнути російськомовних українців вивчити державну мову.

"Можливо так будемо спонукати вивчати мову українську. Час витісняти русифікацію", "Може почнуть нарешті вчити мову країни, в якій живуть", - писали вони.

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