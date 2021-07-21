А вам, как изменения в сериале?

Сериал "Сваты" перевели на украинский язык и показали на каналах

Украинцы уже оценили перевод сериала и бурно отреагировали на это в многочисленных постах на просторах интернета. Как оказалось большинству не понравились такие изменения.

Как сообщает Politeka.net, многие недовольны тем, что теперь их любимый сериал будут транслировать на украинском языке.

Комментарии зрителей в большинстве своем оказались крайне негативными. Многие сошлись во мнении, что теперь сериал "Сваты" испортился и его невозможно нормально смотреть.

"Все уже привыкли к голосам артистов, и сейчас не передается посыл этого сериала, увы", "Сдулся, когда стали слушать этот сериал на украинском", "Зная настоящие голоса актеров, пересматривала много раз, было интересно, а сейчас лишь картинка, дублирование все испортило", "Хоть на китайский переводи, лучше не станет. Лучше бы тратили деньги на новые фильмы", - писали в комментариях.

Нашлись и те, кто поддерживает то, что "Сваты" перевели на украинский язык. Они отмечали, что такой шаг должен вдохновить русскоязычных украинцев выучить государственный язык.

"Возможно так будем побуждать изучать язык украинский. Время вытеснять русификацию", "Может начнут наконец учить язык страны, в которой живут", - писали они.

Напомним, что звезда «Сватов» с черными губами ошеломила дерзким перевоплощением.

Как сообщала Politeka, Валюха и Артемьева из "Сватов" светились от счастья, появившись вместе.

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" с искренней улыбкой показала, как покоряет сердца.