Ну як так можна?

У Запоріжжі мати віддала новонароджену дитину родичам

Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося повідомили у відділі комунікацій поліції області.

До правоохоронців звернулася 17-річна дівчина, повідомивши, що її 23-річна сестра вже чотири місяці живе окремо від дитини.

"Працівникам поліції, які прибули на місце події, заявниця та її мати повідомили, що відмовляються надалі піклуватися про немовля. Правоохоронцями було прийнято рішення про тимчасове вилучення малолітньої дитини та поміщення її в лікарню", - йдеться в повідомленні.



Маму немовляти зараз розшукує поліція. Їй загрожує адміністративне покарання.





А ось на Житомирщині склали вже понад десять адміністративних протоколів на недбайливу матір. Жінка регулярно залишала одних вдома своїх чотирьох дітей.



Востаннє вона на 6 днів і поїхала відпочивати до друзів, а доглядати за молодшими братами і сестрами проходилося 14-річній дівчинці.

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