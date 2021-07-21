В Запорожье мать отдала новорожденного ребенка родственникам
Как передает Politeka.net, подробности случившегося сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
К правоохранителям обратилась 17-летняя девушка, сообщив, что ее 23-летняя сестра уже четыре месяца живет отдельно от ребенка.
"Работникам полиции, прибывшим на место происшествия, заявительница и ее мать сообщили, что отказываются в дальнейшем заботиться о младенце. Правоохранителями было принято решение о временном изъятии малолетнего ребенка и помещении его в больницу", - говорится в сообщении.
Маму младенца сейчас разыскивает полиция. Ей грозит административное наказание.
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А вот на Житомирщине составили уже более десяти административных протоколов на нерадивую мать. Женщина регулярно оставляла одних дома своих четырех детей.
В последний раз она на 6 дней и поехала отдыхать к друзьям, а присматривать за младшими братьями и сестрами проходилось 14-летней девочке.
Напомним, украинка с коляской напугала прохожих, видео: "Ноги малыша летали в разные стороны".
Как сообщала Politeka, родители отказались от девочки, которая спасла четырех детей из огня.
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