Ну как так можно?

В Запорожье мать отдала новорожденного ребенка родственникам

Как передает Politeka.net, подробности случившегося сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

К правоохранителям обратилась 17-летняя девушка, сообщив, что ее 23-летняя сестра уже четыре месяца живет отдельно от ребенка.

"Работникам полиции, прибывшим на место происшествия, заявительница и ее мать сообщили, что отказываются в дальнейшем заботиться о младенце. Правоохранителями было принято решение о временном изъятии малолетнего ребенка и помещении его в больницу", - говорится в сообщении.



Маму младенца сейчас разыскивает полиция. Ей грозит административное наказание.





А вот на Житомирщине составили уже более десяти административных протоколов на нерадивую мать. Женщина регулярно оставляла одних дома своих четырех детей.



В последний раз она на 6 дней и поехала отдыхать к друзьям, а присматривать за младшими братьями и сестрами проходилось 14-летней девочке.

Напомним, украинка с коляской напугала прохожих, видео: "Ноги малыша летали в разные стороны".

Как сообщала Politeka, родители отказались от девочки, которая спасла четырех детей из огня.

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