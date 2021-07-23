У Миколаївській області під час навчань військові обстріляли з танка село
Про це повідомляє "Ліга"з посиланням на спецпрокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Інцидент стався в 22 липня під час заключної частини навчань "Cossack Mace-2021".
За попередньою інформацією, кілька снарядів вибухнуло поблизу населеного пункту та на території приватного домогосподарства.
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На щастя, обійшлося без постраждалих.
Слідчі з'ясовують всі обставини події, призначена перевірка, в ході якої винні будуть встановлені і притягнуті до відповідальності.
У розпорядженні місцевих ЗМІ з'явилося відео, на якому місцевий житель показав наслідки інциденту.
"Сьогодні вранці у нас почалося, як у Донецьку", - каже чоловік за кадром.
За його словами, один зі снарядів влучив людям у город.
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